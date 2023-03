Consumentenbond: 83 procent van reizen niet te boeken voor aanbiedingsprijs

De Consumentenbond heeft klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie en vraagt concurrentiewaakhond ACM in te grijpen. ,,Reizen blijken helemaal niet beschikbaar of de prijs verandert zodra een reiziger begint met boeken. En tijdens het reserveren stijgt de prijs ook regelmatig, omdat reisaanbieders onvermijdbare extra bedragen niet vermelden bij de aanbieding”, constateert de consumentenorganisatie.

De ‘verzwegen kosten’, zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van 8 euro tot 462 euro per vakantie. De Consumentenbond geeft als voorbeeld D-reizen die adverteerde met een reis voor twee personen naar Cyprus voor in totaal 450 euro.