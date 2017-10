CNV-voorzitter Maurice Limmen wil af van versoepeling ontslagregels

Met twee coalitiepartijen die een C in de naam dragen, had de christelijke vakbond CNV hoge verwachtingen van het regeerakkoord. Maar over het eindresultaat is voorzitter Maurice Limmen niet erg te spreken. Van de 55 pagina's tekst die het regeerakkoord telt, gaan er maar liefst 9 alleen over de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen. Het zijn bij uitstek de terreinen waarover de polder traditiegetrouw een partijtje meeblaast. En of het nu over ontslagrecht, ww, tijdelijke contracten of zzp'ers gaat, overal in het regeerakkoord stelt het kabinet plechtig uit te zien naar samenwerking met de sociale partners.