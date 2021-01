Chinese topbankier ter dood veroordeeld wegens corruptie, activisten boos: ‘Dit is inherent wreed’

Xiamon, die eerder bij China’s Centrale bank werkte en als waarnemer van de banken optrad, werd ook veroordeeld voor het verduisteren van meer dan 4 miljoen dollar aan staatsbezit en het stichten van een tweede gezin terwijl hij nog steeds getrouwd was met zijn eerste vrouw. Dat laatste is in het communistische China bij de wet verboden.



Dat Xiaomin voor een economisch misdrijf de zwaarste straf heeft gekregen, is uitzonderlijk. Levenslange straffen en voorwaardelijke doodstraffen worden in China met regelmaat uitgesproken, maar doodvonnissen zonder kans op uitstel zijn de laatste jaren zeldzaam geworden, aldus Reuters. Tegen dergelijke vonnissen wordt automatisch beroep aangetekend bij de hoogste rechtbank van China.