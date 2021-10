China heeft spullen, Rusland gas, en wij? Lege containers en een hoge rekening

Blackstone betaalt door fiscale truc geen belasting in Nederland

25 september Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat op grote schaal woningen in Nederland opkoopt, heeft daarvoor een fiscale structuur opgetuigd waardoor het geen belasting hoeft te betalen in Nederland. De vastgoedonderneming lijdt op papier verlies. De winst verdwijnt via een complexe constructie naar de Kaaimaneilanden en Jersey.