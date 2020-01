‘Chemiereus Bayer doet Roundup mogelijk in de ban voor particulieren’

In de Verenigde Staten is het bedrijf aangeklaagd door tienduizenden gebruikers van het onkruidmiddel, dat kankerverwekkend zou zijn. Het zijn met name particulieren. Bayer hoopt door de verkoopstop te voorkomen dat er meer rechtszaken bij komen, zonder volledig te hoeven stoppen met de zeer lucratieve verkoop van Roundup.



Slechts een tiende van de omzet van het middel komt van particulieren, de rest van bedrijven, voornamelijk in de landbouw. De wereldwijde omzet van de onkruidverdelger bedroeg in 2018 naar schatting ruim 3,5 miljard euro.



Het bedrijf wil naar verluidt schikken rond de rechtszaken in de VS en onderhandelt daar nu over. Daar is volgens persbureau Bloomberg een bedrag van rond de 10 miljard dollar (9,1 miljard euro) mee gemoeid. Bayer hoopt het Roundup-schandaal hiermee een halt toe te roepen.



Bayer kreeg Roundup in handen door de overname in 2018 van zaadveredelaar Monsanto voor 62 miljard dollar. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is, maar in eerdere rechtszaken rond Roundup werd Bayer veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen. Daartegen is beroep aangetekend.