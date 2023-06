Chemiereus 3M koopt voor 10 miljard dollar PFAS-rechtszaken af VS

Volgens 3M worden de gelden over een periode van 13 jaar verstrekt aan steden, dorpen en verschillende openbare watervoorzieningen om te testen op verontreiniging door poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS. 3M erkende geen aansprakelijkheid en zei dat het geld zal helpen met het schoonmaken van openbare watervoorzieningen waarin PFAS is opgespoord.

,,We hebben de grootste schikking over drinkwater in de Amerikaanse geschiedenis getroffen, die gebruikt zal worden om PFAS uit het drinkwater te filteren dat aan de mensen wordt geserveerd”, zei Scott Summy, de hoofdadvocaat die namens de waternetten 3M vervolgt. ,,Het resultaat is dat miljoenen Amerikanen gezonder zullen leven zonder PFAS in hun drinkwater.”

3M ziet nog wel PFAS-gerelateerde rechtszaken tegemoet die zijn aangespannen door personen met claims over persoonlijk letsel en materiële schade. Ook Amerikaanse staten hebben rechtszaken aangespannen over schade aan natuurlijke hulpbronnen zoals rivieren en meren die geen deel uitmaakten van de schikking.

De Amerikaanse multinational stopt vanaf 2025 met de productie van deze stoffen. Het federale milieuagentschap van de VS brengt de groep chemicaliën in verband met groeiachterstanden bij kinderen en verhoogde risico’s op kanker. PFAS is zo alomtegenwoordig dat bijna alle Amerikanen, onder wie ook nieuwgeborenen, de synthetische stof in hun bloed hebben, schrijft The New York Times donderdag.

Nederland

Een vestiging van het concern in het Belgische Zwijndrecht loosde jarenlang PFAS in de Schelde, die stroomt naar de Westerschelde in Zeeland. Vorig jaar waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren in de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten. Nederland wil dat 3M opdraait voor de schade die daardoor is geleden.