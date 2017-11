Check 't zelf: hoeveel kan jouw gemeente cashen met Eneco?

Eneco laat in een reactie weten kennis te hebben genomen van de uitkomst. ,,De komende tijd wordt er gepraat over hoe het verkoopproces kan worden ingericht'', laat woordvoerder Edwin van de Haar weten. ,,We moeten recht doen aan alle standpunten: die van gemeenten die willen verkopen, gemeenten die willen houden of die willen afbouwen onder voorwaarden. Want er zijn in gemeenteraden heel veel moties aangenomen.''