Chaos en onzekerheid bij Nederlanders in buitenland: 'De prijzen zijn nu torenhoog’

Touroperators en luchtvaartmaatschappijen kunnen de druk amper aan: ze worden overspoeld met vragen en bezorgde telefoontjes van reizigers die naar huis willen. ,,Het is alle hens aan dek”, zegt Claudia Metz van Transavia. ,,We doen ons best om iedereen te repatriëren. We zetten extra vliegtuigen in, onder andere naar Egypte, Turkije en Spanje, maar door alle drukte zijn we helaas niet altijd even goed bereikbaar”, vult ze aan.