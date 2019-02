Chaos compleet: Spaanse voetbalclub ontkent overname door Nederlands bedrijf opnieuw

Libereum is een start-up uit Limburg die vorig jaar de publiciteit zocht met plannen om voetbalclubs te kopen. In Nederland werd gesproken met Roda JC en naar verluidt ook met FC Den Bosch, maar dat leidde niet tot een akkoord. Eind december werd de overname van het Spaanse Elche aangekondigd.



Meteen daarna al ontstond onduidelijkheid. Elche, dat in Spanje actief is op het tweede niveau, ontkende de overname binnen de kortste keren. Uit een reconstructie van deze site bleek dat Libereum voor zijn beurt had gesproken, en dat de overname allesbehalve rond was. Het Limburgse bedrijf sloot wel een deal met ex-voorzitter Sepulcre, maar die was op dat moment nog in een fel gevecht verwikkeld om de macht binnen de club – en is dat nog steeds.