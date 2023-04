CBS: Een op de 25 huishoudens is (op papier) miljonair

Een op de 25 huishoudens in Nederland is inmiddels miljonair, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste miljonairs werken in de financiële- en agrarische sector.

Het aantal miljonairshuishoudens in Nederland neemt al sinds 2014 toe. Op 1 januari 2021 mocht zelfs een op de 25 huishoudens zich miljonair noemen, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers die maandag zijn gepubliceerd. Het houdt in dat 317.000 huishoudens op dat moment beschikten over een vermogen van minstens 1 miljoen euro. Dat is een toename van 32.000 miljonairshuishoudens in één jaar.

Geld in stenen

Het CBS neemt in hun berekening de overwaarde van de eigen woning mee. Een miljonairshuishouden hoeft dus niet 1 miljoen euro of meer op de eigen bankrekening hebben staan. Vaak zit het vermogen in stenen, waaronder de eigen woning. De waarde van bestaande koopwoningen is in 2020 gestegen met 8 procent, dit heeft zonder twijfel ook bijgedragen aan het feit dat er meer miljonairs zijn bijgekomen.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de recente daling van de huizenprijzen voor het aantal zeer rijken in Nederland. Opvallend is dat het coronajaar 2020 de groei van het aantal miljonairs in ieder geval niet heeft belemmerd.

Het gemiddelde vermogen van een miljonairshuishouden in 2021 was 1,6 miljoen euro, tegenover 75.000 euro van niet-miljonairs. 66 procent van alle miljonairs had een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro. 25 procent had een vermogen tussen de 2 en 5 miljoen euro en 3 procent had een vermogen van 10 miljoen euro.

Waar wonen de meeste miljonairs?

In de provincies Noord-Holland en Utrecht wonen met 5,3 procent de meeste miljonairs. De gemeenten Bloemendaal en Laren zijn nog altijd het meest in trek. Hier zijn ongeveer drie op de tien huishoudens miljonair. In de provincies Limburg en Groningen heeft minder dan 3 procent van alle huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro.

De Limburgse gemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Heerlen zijn het minste in trek bij miljonairs. Ditzelfde geldt voor de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard.

42 procent van de zelfstandigen in de landbouw is miljonair

De meeste miljonairs zijn zelfstandig of eigenaar van een bedrijf. Ze zijn vaak werkzaam in de financiële dienstverlening of in de agrarische sector.

Ook opvallend: volgens het CBS was in 2021 maar liefst 42 procent van de zelfstandigen in de landbouw miljonair. Zij waren vooral actief in melkveebedrijven en in bedrijven die granen of groenten telen. Dit verklaart ook waarom een op de tien huishoudens in plattelandsgemeentes zoals Alphen-Chaam en Midden-Delfland volgens de CBS-definities miljonair zijn.

