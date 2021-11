CBS: economie in derde kwartaal naar niveau van voor corona

De economie is in het derde kwartaal met 1,9 procent gegroeid. Daarmee is de economie voor het eerst weer groter dan voor de pandemie, meldt het CBS. De groei, die sterker was dan economen hadden voorzien, werd vooral veroorzaakt door meer uitgaven door huishoudens. Investeringen namen juist af.

Aan het einde van het tweede kwartaal was het bruto binnenlands product al vrijwel gelijk aan eind 2019. Met de nieuwe stijging is de economie dus volledig hersteld van de krimp die vanwege corona volgde in het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar. Daarna was er al wat herstel, maar in het eerste kwartaal van dit jaar volgde een nieuwe dip als gevolg van de coronalockdown afgelopen winter. Vervolgens zette het herstel weer sterk door, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Behalve de toegenomen consumptie van huishoudens gaf ook de overheid meer uit, onder meer aan coronatesten en het vaccineren door de GGD. Huishoudens gaven juist meer geld uit aan zaken als horeca, recreatie en cultuur, sectoren waar ze eerder geen gebruik van konden maken. Ook werd weer meer aan kleding besteed, nu mensen elkaar weer meer opzochten.

Huishoudens hebben in september 4,6 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het ging bijvoorbeeld om kappersbezoek of recreatie zoals het bezoeken van een restaurant of voetbalwedstrijd. Ook bijvoorbeeld aan verzekeringen en telefoon- en internetabonnementen besteedden de Nederlandse huishoudens meer. Die sector is goed voor ruim de helft van alle consumptie in eigen land. In totaal gingen de uitgaven aan diensten met 6,6 procent omhoog. De consumptie van diensten lag nog wel altijd onder het niveau van september 2019.

De bestedingen aan goederen door huishoudens gingen met 3 procent omhoog. Vooral aan kleding, schoenen en elektrische apparaten gaven ze meer uit, aan vervoermiddelen en woninginrichting besteedden ze juist minder.

Coronamaatregelen

In vergelijking met andere landen presteerde de Nederlandse economie sterk. De Amerikaanse economie kwam bijvoorbeeld wel eerder boven het niveau van voor de pandemie uit, maar daarna vertraagde de groei. De Nederlandse economie ligt daardoor inmiddels voor op die van de Verenigde Staten. Ook ten opzichte van andere Europese landen deed de Nederlandse economie het goed.

Of dat zo blijft nu Nederland weer meer coronamaatregelen neemt, moet nog blijken. Hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen vindt het nog te vroeg om daar iets over te zeggen. ,,Het is nog onduidelijk hoe sectoren geraakt worden en of er mogelijk nog steun komt voor bedrijven. Dat heeft allemaal invloed.”

