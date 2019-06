CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag

Deal VS-Mexi­co, importhef­fin­gen opgeschort

9:41 Na drie dagen onderhandelen hebben de Verenigde Staten en Mexico een overeenkomst gesloten over de aanpak van illegale immigratie vanuit Mexico naar de VS. De voor maandag geplande invoering van importheffingen op Mexicaanse producten wordt daarmee opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter gemeld.