Cao-akkoord voor kappers, salaris 9 procent omhoog

De loonsverhoging wordt doorgevoerd in twee delen. Per 1 juli van dit jaar gaat het salaris van kappers die onder de cao vallen met 6 procent omhoog, per 1 februari volgend jaar met nog eens 3 procent. CNV-onderhandelaar Willem Kruithof is blij met de stap, die volgens hem hard nodig was om het werk van kappers aantrekkelijk te houden. ,,In deze krappe arbeidsmarkt is het lastig om gekwalificeerde mensen aan je te binden, zeker als de beloning niet goed is.”