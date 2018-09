Burberry stopt met verbranden niet verkochte kleding en gebruik van bont

Het Britse modehuis Burberry stopt, per direct, met het verbanden van niet verkochte kleding. Ook zal het modehuis stoppen met het gebruiken van bont in hun producten. Dit maakte Burberry vandaag bekend.

Het modehuis geeft aan dat het zijn producten al hergebruikte, repareerde, doneerde en recyclede en dit op grotere schaal zal doorzetten. Daarnaast gaat Burberry geen bont meer gebruiken en worden alle productieprocessen, waar nog pelzen bij wordt gebruikt, stopgezet.

Eerder dit jaar lag Burberry nog onder vuur. Uit de jaaropgave van 2017 bleek dat het modehuis ruim 30 miljoen euro aan kleding had verband. Het luxe imago van Burberry leed onder de vele productvervalsingen. Door de producten te verbranden hoefde het modehuis geen uitverkoop te houden en konden vervalsers niet aan goedkope voorbeelden komen.

,,Luxe in deze tijd betekent verantwoord omgaan met de omgeving'', vertelt Marco Gobetti, ceo van Burberry. ,,We zijn vastberaden om de creativiteit die we in onze kleding stoppen, ook in andere delen van het bedrijf door te voeren.''

120 ton aan leer

Die creativiteit heeft Burberry voor een deel al doorgevoerd. Zo is het modehuis in zee gegaan met Elvis & Kresse, een bedrijf dat duurzame luxeproducten verkoopt. Samen gaan zij in de aankomende jaren van 120 ton leer nieuwe producten maken.

Daarnaast is er ook een onderzoeksgroep in het leven geroepen: Burberry Material Futures Research Group. Samen met de Royal College of Art gaat deze groep nieuwe duurzame materialen maken.