Brussel tikt Nederland op de vingers om reisvouchers, maar klant blijft met lege handen staan

Brussel tikt Nederland op de vingers om de uitgifte van coronavouchers. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun klanten op grote schaal vouchers in plaats van geld gegeven bij annulering van een reis, ook als die consument daar niet mee instemde. De Europese Commissie benadrukt dat dit in strijd met het consumentenrecht is. De consument lijkt er echter niets mee te winnen.

Eerder vandaag sprak de Europese Commissie nog over de start van een inbreukprocedure tegen Nederland vanwege de coronavouchers, maar daar kwam de vicevoorzitter Margrethe Vestager later op terug. ,,Het was mijn misvatting over de status van de brief die we vandaag sturen. Het spijt me dat ik verwarring heb veroorzaakt.” Alle 27 EU-landen hebben een brief waarin ze eraan worden herinnerd de huidige wetgeving over passagiersrechten na te leven.

In het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen geld terug of een omboeking bij een geschrapte vlucht. Die laatste optie is door het stilvallen van het vliegverkeer in maart nagenoeg onmogelijk geworden. Onder meer Nederland staat tijdelijk de uitgifte van vouchers toe als enig alternatief.

Luchtvaartmaatschappijen maar ook reisorganisaties benadrukken dat het financieel onhaalbaar is om klanten geld terug te geven. De toerismesector vreest dan een golf aan faillissementen. ,,In dat geval valt de reisbranche om en staan er 20.000 mensen op straat. Uiteindelijk wil de consument toch op vakantie”, zegt woordvoerster Mirjam Dresme van de ANVR, de brancheorganisatie van reisorganisaties.

Luchtvaartmaatschappij Transavia vindt het vooral teleurstellend dat de Europese Commissie niet vanuit het brede perspectief heeft gekeken, dus zowel vanuit de consument als de sector. De luchtvaartmaatschappij erkent dat passagiers volgens Europese wetgeving recht hebben op omboeking of terugbetaling van de ticketprijs maar benadrukt dat de huidige situatie zo uitzonderlijk is - vanwege de grote onzekerheid over het luchtvervoer en het grote aantal verzoeken om terugbetaling - de maatschappij zich gedwongen voelt om af te wijken van haar normale werkwijze.

‘Never nooit’

Reisorganisatie Corendon laat datzelfde geluid horen. ,,De Europese Commissie heeft formeel gelijk en we zijn er zelf ook duidelijk over geweest, ja wat wij doen is in strijd met de wet, maar we kunnen eenvoudigweg niet anders", vult topman Steven van der Heijden aan. Veel van het geld dat klanten bij het boeken van een vakantie hebben overgemaakt, is al betaald aan hotels in ruil voor bijvoorbeeld vroegboekkorting.

Volgens Van der Heijden moeten klanten zich nu niet rijk gaan rekenen. ,,Die terugbetaling gaat never nooit gebeuren. We kunnen het ons gewoon niet permitteren.” Corendon heeft tot dusver zo'n 141.000 vouchers verstrekt met een waarde van 60 miljoen euro.

Schade

Hoeveel vouchers er in totaal zijn uitgegeven, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe groot de totale waarde van de uitgegeven waardebonnen bedraagt. Dat het om aanzienlijke bedragen gaat, is wel duidelijk. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn honderdduizenden reizen geannuleerd. Het zou alleen Air France-KLM al meer dan 3 miljard euro kosten als gedupeerden massaal cash zouden opeisen.

Volgens het Europees consumentenrecht hebben consumenten recht op teruggave van hun geld binnen zeven dagen. Als zij geen voucher accepteren, horen zij het geld gewoon terug te krijgen. Maar omdat Nederlandse reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen dan in geldnood komen, mochten zij met instemming van de minister en toezichthouders Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Autoriteit Consument & Markt de voucher verstrekken, ook indien de klant de voucher weigerde.

Cashflowprobleem

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager snapt dat dit een cashflowprobleem oplevert bij luchtvaartmaatschappijen, maar wijst erop dat ook consumenten hun baan hebben verloren en het geld kunnen gebruiken. ,,Wij houden vast aan de EU-wetgeving”, aldus de vicevoorzitter.

Nederlandse reizigers die denken dat ze nu wel hun geld terugkrijgen zullen van een koude kermis thuiskomen, verwacht Aviclaim. Oprichter Remco Kuilman van de claimstichting houdt er rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties proberen vast te houden aan de vouchers en verwacht dat er niet veel zal veranderen. ,,Wie zijn geld terug wil zal een procedure moeten starten.”

Bij de claimstichting hebben zich in korte tijd al duizenden mensen gemeld die via een rechtsgang alsnog hun geld willen terugvorderen. ,,Wat hier gebeurt, is onwettig en de overheid gedoogt het. En dat terwijl honderdduizenden consumenten geld hebben uitstaan bij maatschappijen waar ze niet bij kunnen”, vult hij aan.

Gedekt

De brancheorganisatie ANVR benadrukt dat de vouchers voor pakketreizen die de aangesloten leden aanbieden zijn gedekt door het garantiefonds SGR. Dat houdt in dat consumenten niet met lege handen komen te staan als ze een voucher hebben van een touroperator of reisbureau dat alsnog failliet gaat. De reisbranche hoopt dat gedupeerde reizigers alsnog voor coronavouchers kiezen in plaats van voor geld.

Zo’n garantiefonds is er niet voor geannuleerde vluchten van luchtvaartmaatschappijen. De ANVR zegt blij te zijn dat de Europese Commissie de aanbeveling doet dat er ook zo'n garantiefonds komt voor luchtvaartvouchers.