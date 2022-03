Brood wordt twee keer zo duur door oorlog en sancties

Of supers bereid zijn meer te betalen, hangt af van hun relatie met de bakker. Maar als ze de duimschroeven aandraaien, kan dat als een boemerang terugkomen, waarschuwt Kannegieter. ,,Onze leden produceren vaak exclusief voor één keten. Als onder bakkerijen slachtoffers vallen, heeft dat direct gevolgen; die supermarkten hebben dan geen brood meer.”



Bakkerijen houden hun hart vast. ,,Sinds het uitbreken van de oorlog is onze tarweprijs 30 procent gestegen,” zegt een grote horecabakker in Amsterdam. Die betrekt ‘een heel groot deel’ van het graan van leveranciers die dat weer uit Oekraïne halen.



,,Zij berekenen prijsstijgingen direct aan ons door. Daar word je van de ene dag op de andere mee geconfronteerd. Het aanbod is er nog wel, gelukkig. Zolang je er maar voor betaalt.” En bleef het maar bij graan. ,,Maar alles is in één klap duurder geworden.”



Hij ziet geen ander alternatief dan een forse prijsverhoging. ,,Er valt niks aan te passen aan de ingrediënten of aan de productie. En we kunnen niet even zeggen dat we ermee stoppen. De horeca is van ons afhankelijk.”