Broertje Nederlandse zandmotor gaat afbrokkelende Britse kust beschermen

Baggeraar Van Oord is deze week van start gegaan met het aanleggen van de kunstmatige zandbank. Bij het project zijn nog meer Nederlandse partijen betrokken: de TU Delft en adviesbureau Deltares hielpen bij het ontwerp. Dat is niet simpelweg een kopie van de Nederlandse zandmotor. Het Britse broertje wordt langgerekter en steekt minder ver in zee, legt Flikweert uit. ,,Want de zee wordt hier veel sneller diep. We hebben gekeken naar de efficiëntste, best betaalbare oplossing. De grootste bult zand komt voor de gasterminal die zich over 1,5 kilometer kustlijn uitstrekt, met een staart die zo'n 3 kilometer uitwaaiert naar de dorpjes Bacton en Walcott. Voor de mensen daar is het een geschenk uit de hemel. Ongeveer tweehonderd huizen dreigden komende twintig tot vijftig jaar in zee te verdwijnen. Dat veroorzaakt een hoop leed. Mensen voelen zich er niet meer veilig, hun huizen zijn onverkoopbaar. Met de zandmotor zijn ze zeker voor vijftien tot twintig jaar beschermd.’’