Brexit: bedrijven ‘hamsteren’ in regio Rotterdam

Vooral bedrijven die via de Rotterdamse havens goederen vervoeren uit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland, kozen voor een opslagplek in de regio Rotterdam. Onderzoeker Rick van Zwet noemt als voorbeeld een leverancier van Chesterfields die de typisch Engelse banken verkoopt in Nederland. ,,Voorheen leverde hij op bestelling, nu heeft hij ze opgeslagen in Rotterdam.”