Braziliaanse bouwer is 's werelds beste ondernemer

De Braziliaan Rubens Menin (62), oprichter en topman van het Braziliaanse bouwbedrijf MRV Engenharia, is zaterdag in Monaco gekozen tot wereldondernemer van het jaar. ,,Een gezonde bouwsector komt ontelbaar veel mensen waar dan ook ter wereld ten goede", zei Menin in zijn dankwoord.

Menin staat aan het hoofd van een onderneming die vooral actief is in de woningbouw voor de lagere sociale klassen in Brazilië. Zelf is Menin ook van eenvoudige komaf. Hij startte zijn bedrijf op zijn 21ste als klein bouwbedrijfje en bouwde dat uit tot een van de grootste bouwfirma's van het land.

MRV is nu een van de constructeurs van de woningen in het overheidsprogramma 'Minha Casa Minha Vida' (Mijn Huis Mijn Leven), dat Brazilianen met een laag inkomen in staat stelt een eigen huis te kopen.

Het juryrapport van de door het consultancybureau Ernst & Young organiseerde verkiezing loofde Menin vooral om die reden. ,,Zijn passie is om een rechtvaardiger en gelijkmatiger samenleving te verwezenlijken. Menins innovatieve geest en ondernemingszin maken van MRV een nuttige onderneming", zei juryvoorzitter Jim Nixon, topman van Nixon Energy Investments.

Eerste Zuid-Amerikaan

Menin is de eerste Zuid-Amerikaan die de prijs krijgt in de twintigjarige geschiedenis van de verkiezing. ,,Dit is mooi voor mij, mooi voor het bedrijf en mooi voor Brazilië. Mijn leven lang is het mijn doel om mensen die het zich tot dan niet konden permitteren, de waardigheid van een eigen huis te geven. Zonder emancipatie is er geen economische groei. Deze prijs is een stimulans om daarmee door te gaan", zei hij tegen de Financial Times.