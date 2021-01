Brancheclubs draaien overuren voor royaal steunpakket ondernemers

Chinese topbankier ter dood veroor­deeld wegens corruptie, activisten boos: ‘Dit is inherent wreed’

6 januari Een voormalige topbankier is gisteren in China ter dood veroordeeld omdat hij over een periode van tien jaar ruim 226 miljoen euro aan opkoopsommen zou hebben ontvangen. Mensenrechtenorganisaties reageren verbijsterd en veroordelen de straf. ,,China doet duidelijk weer een stap terug”, laat Human Rights Watch in een verklaring weten.