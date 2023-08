België gaat voor bank spelen en daar kunnen ook Nederlandse spaarders garen bij spinnen

The Urban Woods wil met hout de woningbouw verduurza­men, en is nu genomi­neerd voor Nationale Onderne­mers­prijs

In Delft verrijst de hoogste houtbouwconstructie van Nederland. Het is een woontoren van tien verdiepingen waaraan geen beton te pas komt. Het gebouw is het debuut van het nieuwe bedrijf The Urban Woods, dat de Nederlandse woningbouw wil verduurzamen.