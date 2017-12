Boze bezitters van oude iPhones klagen Apple aan

Geen opzet

Apple ging tegenover verschillende media niet verder in op de zaak. Toen het nieuws bekend werd, erkende het bedrijf dat er inderdaad sprake was van een vertraging van de software. Dit zou echter geen bewuste strategie zijn om consumenten over te halen om een nieuwer model te kopen. Het bedrijf zei dat de maatregel moest voorkomen dat de telefoon ineens helemaal uitviel wanneer een hard werkende processor een te zware wissel trok op de accu.



Nederlandse experts vragen om een terugroepactie. De vraag is of Apple dat zal doen, want er zijn tientallen tot honderden miljoenen oudere iPhones in omloop. Zo’n operatie kost honderden miljoenen euro’s of meer. ,,Maar ik vind dat ze het aan hun stand verplicht zijn'', zegt Arnoud Wokke, mobielexpert bij Tweakers.