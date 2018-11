Bovo Tours in financiële problemen

Hoe de financiële problemen zijn ontstaan, is niet duidelijk. Volgens vakbond FNV zijn de marges in de touringcarwereld erg klein door de prijzen die concurrenten als FlixBus hanteren. ,,Er hoeft dus maar iets te gebeuren of je komt in problemen’', reageert vakbondsbestuurder Brigitta Paas. Zij hoopt dat de bewindvoerder en directie een manier vinden om Bovo Tours er bovenop te helpen.