Boter en kaas worden goedkoper, maar brood, water en sap juist weer duurder

De NOS liet een onderzoek uitvoeren door databureau Hiiper. Daaruit bleek dat de prijs voor bijvoorbeeld roomboter is gezakt tot het niveau van juni 2022, na eerdere forse prijsstijgingen. Ook melk is nog steeds duur, maar minder duur dan een jaar geleden. Ditzelfde geldt voor kaas, dat voor het grootste deel van melk wordt gemaakt.

Volgens expert Schreijen is dat niet verwonderlijk: ,,De melkprijs voor de boer ligt nu ruwweg op 40 cent, dat was een half jaar geleden nog ruim 60 cent. Melk is veruit de belangrijkste grondstof voor verschillende zuivelproducten zoals kaas en drinkbare melk. Inkopers van supermarkten kunnen gemakkelijk naar de melkprijs wijzen, en eisen dat de prijs voor kaas echt lager moet.”

Margarine ook goedkoper

Hetzelfde geldt volgens Schreijen voor bijvoorbeeld margarine, dat voor een groot deel uit oliën bestaat en waarvan de grondstofprijzen ook zijn gezakt. Volgens de Rabobank-analist is het logisch dat de prijsdalingen het eerst te zien zijn bij producten die meteen na het begin van de oorlog in Oekraïne extreem duur werden, zoals dus olie en zuivel.

Tegelijkertijd blijven veel producten duur: ,,De afgelopen vier weken zijn bijvoorbeeld brood, water, sap en verschillende soorten groenten en fruit nog in prijs gestegen. Er zijn ongeveer net zoveel categorieën in prijs omhooggegaan als omlaaggegaan’’, aldus Schreijen.

Prijzen stabiliseren

Dat laten ook de laatste voedingsinflatiecijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zien. Daaruit bleek dat voedsel in mei opnieuw iets duurder is geworden in vergelijking met de maand ervoor. Al ruim een jaar zijn de boodschappen in de supermarkt fors duurder, al beginnen prijsstijgingen de afgelopen maanden wel af te vlakken. ,,Prijzen stabiliseren, maar de vlag kan nog steeds niet helemaal uit’’, zegt Schreijen.