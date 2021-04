Boskalis-baas over rechttrekken schip in Suezkanaal: ‘Another day at the office’

Maandagavond 29 maart, ergens rond etenstijd. Peter Berdowski (63) pakt twee borden en schept de warme maaltijd op die hij dat weekend samen met zijn vrouw voor deze avond had bedacht. Weg is de verering die hij de afgelopen uren over zich kreeg uitgestort. Boskalis, het bedrijf waarvan Berdowski al vijftien jaar bestuursvoorzitter is, heeft namelijk rond 15.05 uur het 400 meter lange containerschip Ever Given losgetrokken. Het schip dat de wereld(economie) de laatste zes dagen in een wurggreep hield.