‘Booking kreeg 1,8 miljard euro belastingkorting van de fiscus’

Vakantiesite Booking.com heeft dankzij de Nederlandse overheid tussen 2010 en 2018 bijna 1,8 miljard euro aan belasting bespaard. Dat meldt Quote op basis van onderzoek. Drie landen hebben een claim neergelegd bij de online-reisorganisator vanwege belastingontwijking via de Nederlandse constructie.

De belastingdienst heeft met de techgigant afgesproken dat het ‘een deel van de inkomsten’ onder de zogeheten Innovatiebox mag scharen. Die regeling is ooit in het leven geroepen om innovatie in Nederland te stimuleren. Over de inkomsten in die box hoeven bedrijven geen 25, maar slechts 7 procent winstbelasting (tot maart 2018 was dit zelfs 5 procent) te betalen.

Sinds de introductie van die Innovatiebox in 2010 zou de belastingdienst Booking daarmee een korting van ruim 2 miljard dollar (bijna 1,8 miljard euro) hebben gegeven, zo becijferde Quote aan de hand van de jaarverslagen van het Amerikaanse moederbedrijf Booking Holdings. Alleen over 2018 bedroeg de belastingkorting al 435 miljoen dollar (omgerekend 385 miljoen euro).

Europarlementariër Paul Tang wees vorig jaar al op de belastingpraktijken van Booking. Het concern had over de periode 2012-2016 715 miljoen aan winstbelasting weten uit te sparen door zijn boekingsactiviteiten uit praktisch heel Europa fiscaal via Nederland te laten lopen. Booking is als marktleider actief in 70 landen en boekt al jaren een miljardenomzet.

Middel belastingontwijking

Over de Innovatiebox-afspraak zegt Tang tegenover Quote: ,,De korting via de Innovatiebox was ooit bedoeld om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, maar in de praktijk is het gewoon een middel geworden om legaal belasting te kunnen ontwijken.”