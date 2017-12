Bonden willen geld zien van Jumbo

Kerstomzet online groeit naar 235 miljoen euro

7:58 Consumenten doen hun kerstinkopen steeds vaker ook online. Volgens Thuiswinkel.org en PostNL worden in de drie weken voor kerst zo'n 235 miljoen aan kerstinkopen via webwinkels besteld. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2016, stelt Thuiswinkel.org.