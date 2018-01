Bonden dagen Jumbo voor rechter om breken stakingsrecht

De vakbonden hadden de supermarktketen eerder al een ultimatum gestuurd, maar Jumbo weigerde over de brug te komen. Het ultimatum liep gisteren af. Volgens FNV en CNV heeft ook de Inspectie SZW al geconstateerd dat Jumbo fout zat. Maar de grootgrutter wil daar niet van weten. Tijdens de stakingen bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden afgelopen voorjaar zou de leiding van het bedrijf tegen de regels in hebben geschoven met uitzendkrachten. Die stonden aanvankelijk ingeroosterd bij de afdeling kruidenierswaren, maar werden ingezet op de afdeling vers, waar werknemers juist het werk hadden neergelegd.

Stakingswetgeving

Volgens de bonden heeft ook de Inspectie SZW al geconstateerd dat Jumbo fout zat. De grootgrutter wil daar echter niets van weten. ,,Wij spreken met klem tegen dat wij in april moedwillig de stakingswetgeving hebben geschonden. Er is op geen enkel moment beoogd uitzendkrachten in te zetten met als doel de werkzaamheden van stakende medewerkers over te nemen'', verklaarde Jumbo's financieel directeur Ton van Veen.



,,Jumbo is nergens toe bereid. Er rest ons niets anders dan naar de rechter te stappen'', bevestigde FNV-bestuurder Debbie van Leiden. Volgens haar zal er nu een dagvaarding worden opgesteld. Die gaat naar verwachting volgende week de deur uit.



De rekening van 500.000 euro is deels bedoeld om de organisatiekosten van de staking te kunnen compenseren. Daarnaast is er volgens de bonden sprake van imagoschade. Behalve Jumbo wordt ook OTTO WorkForce gedagvaard voor een dergelijke claim. Die uitzendorganisatie zou uitzendkrachten hebben laten werken op plekken waar werd gestaakt, terwijl OTTO wist van de acties.