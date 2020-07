Bol.com neemt moeilijk besluit en stopt met verkoop ‘haatboeken’

Moeilijk vraagstuk

Bol.com realiseert zich dat het om een ‘heel moeilijk vraagstuk’ gaat. ,,Daarom hebben we een oproep gedaan aan meerdere gespecialiseerde partijen om ons goed te helpen bij het beoordelen van artikelen als deze, zodat we hierin weloverwogen keuzes kunnen maken voor de toekomst. Tot die tijd houden we een aantal boeken offline, waaronder de boeken die we begin maart offline hebben gehaald.” De winkel blijft dagelijks in gesprek hoe ze hier als bedrijf goed mee kunnen omgaan. ,,Het kan zijn dat er boeken weer online komen met een extra disclaimer, maar dat wordt nog besloten na onderzoek van onafhankelijk experts.“

Federatief Joods Nederland (FJN) deed in maart aangifte tegen Bol.com voor ‘het aanbieden en verspreiden van honderden extreemrechtse en antisemitische boeken’. Minister Grapperhaus noemde de verkoop eveneens onwenselijk en gaf het Openbaar Ministerie de opdracht om Bol.com te onderzoeken op strafbare feiten. Dat onderzoek is nog gaande. ,,Op dit moment wordt door het OM nog beoordeeld of er wat ons betreft nu wel of niet sprake is van een strafbaar feit”, is het enige dat een woordvoerder erover kwijt wil.