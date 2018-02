Boete voor winkelier: kikkers in plantenbak uit den boze

Allure

Vanochtend werd ze berispt. En dat voor de tweede keer in een dikke week tijd. Eigenlijk begint het verhaal dus vorige week, toen ze van stadswachten een eerste waarschuwing kreeg. Steen des aanstoots: aan haar gevel had ze, ter decoratie, een hoop kikkers gehangen. Dat was tegen het zere been van de passerende stadswachten. Tenslotte mogen er bankjes, vlaggetjes en bloembakken voor of aan de gevel staan, maar geen kikkerconstructies. Astrid Hoofs gaat niet zomaar akkoord. ,,Dit was voor ons juist een creatieve aanwinst om de feestwinkel wat allure te geven", zo vertelt ze. Nadat ze een paar dagen later met wethouder Jan Hoskam zelf heeft gesproken, gaat ze toch maar overstag en haalt ze de kikkers weg.

Bloembakken

Daarvoor in de plaats zet ze dan maar bloembakken buiten. Dat mag tenslotte, zo staat in de officiële regels. In de bakken zet ze kikkers: twee stuks per bloembak, vier kikkers in totaal. Ook aan de rood-wit-gele vlaggen (toegestaan volgens de regels) hangt ze maar een extra kikker. Allemaal spullen die overigens afgelopen jaren ook al vaak buiten gestaan hebben rondom carnaval, zo vertelt Hoofs.



Zo passeerden de stadswachten een andere gevel dan vorige week. Echter, tevreden waren de twee allerminst. Er mogen geen kikkers in de bloembakken en geen kikkers aan de vlag, zo was volgens Hoofs de conclusie. ,,En ze waren onverbiddelijk. Er viel met geen mogelijkheid mee te praten." Weghalen had ook geen zin meer, aangezien ze vorige week al een waarschuwing had gehad. Dus werd direct de boete uitgeschreven. Hoofs schat het bedrag tussen de twee- en driehonderd euro.