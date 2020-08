Boeing krijgt eindelijk weer bestelling voor controversiële 737 MAX

Enter Air had al meerdere van deze toestellen in zijn vloot. De maatschappij heeft volgens de verklaring tevens een schikking getroffen voor de ‘commerciële gevolgen’ die het aan de grond houden van de MAX-toestellen heeft gehad. De compensatie zal worden verstrekt in een ‘aantal vormen en gespreid over een bepaalde periode’, is alles wat Boeing hierover kwijt wil.