Bod op Duitse winkels Hudson's Bay: slecht nieuws voor Nederlandse warenhuizen?

Hudson's Bay bevestigt dat het een 'incompleet, niet-bindend en ongevraagd bod zonder bewijs van financiering' heeft ontvangen van zijn grootste rivaal in Duitsland. Signa, de eigenaar van de rivaliserende warenhuisketen Karstadt, heeft volgens persbureau Reuters 3 miljard euro over voor Galleria Kaufhof.

Hudson's Bay doet het bod in een reactie schamper af als amper het bestuderen waard. ,,Zoals eerder gezegd is onze Europese business een belangrijk element voor onze strategie. Onze focus ligt op onze plannen voor de komende feestdagen'', stelt het Canadese bedrijf met 480 winkels, dat net tien nieuwe warenhuizen heeft geopend in voormalige V&D-panden.

Kerstmis

Quote Die paar warenhuizen krijg je nooit rendabel. Daar is schaalgrootte voor nodig Corné van Zeijl, beursanalist Was het voor de Canadezen maar zo simpel. Naast het oppoetsen van hun etalages voor de belangrijke Kerstperiode hebben ze aanzienlijk grotere zorgen: aanhoudende verliezen, een kelderende aandelenkoers en beleggers die hun geduld verliezen.



Aandeelhouders dringen er al langer op aan dat Hudson's Bay waardevolle winkelpanden verkoopt en zijn verlieslatende Duitse en Belgische warenhuizen afstoot. Hudson's Bay moet het bod op Kaufhof serieus overwegen, reageerde één van die aandeelhouders (het activistische Land and Buildings) daarom meteen: het is de efficiëntste manier om de kas weer op orde te krijgen.

Fifth Avenue

Hudson's Bay kampt met een grote schuldenlast. Onder druk van de morrende aandeelhouders deed het bedrijf vorige week al zijn iconische winkelpand op Fifth Avenue in New York van de hand. Dat leverde 730 miljoen euro op. Een flink bedrag, maar nog lang niet genoeg om de miljardenschuld te verlichten.

Het bod van 3 miljard euro op Galleria Kaufhos is meer dan het bedrijf twee jaar geleden zelf voor Kaufhof betaalde en omvat ook de schulden van de sleetse, verlieslijdende warenhuizen. Daarom ontkomt Hudson's Bay er niet aan om het bod van zijn concurrent serieus te nemen, zegt beursanalist Corné van Zeijl.

Nederland

Voor zover bekend is Karstadt-eigenaar Signa niet geïnteresseerd in de nieuwe Nederlandse warenhuizen. Het is het Oostenrijkse vastgoedbedrijf (dat gisteren niet bereikbaar was voor commentaar) vooral te doen om de Kaufhof-panden op A-locaties in de Duitse steden, verklaart sectorbankier Dirk Mulder van ING. ,,In Nederland bezit Hudson's Bay zelf geen vastgoed. Het huurt zijn winkelruimtes.''

Quote In Den Bosch loopt het nog wel redelijk, omdat hier geen concurrentie is van de Bijenkorf Jos van Mortel, eigenaar pand Hudson's Bay in Den Bosch Verkoop van de Duitse warenhuizen zal het echter lastig maken de tien Nederlandse winkels rendabel te krijgen, voorspelt Van Zeijl. ,,Die paar warenhuizen krijg je nooit rendabel. Daar is schaalgrootte voor nodig.''

Met winkels in drie Europese buurlanden profiteert Hudson's Bay nu van schaalvoordelen bij onder meer de inkoop, gezamenlijke ict-systemen en administratie.

Kansen

Met verkoop van het verlieslijdende Kaufhof is Hudson's Bay echter ook verlost van een probleem, relativeert Mulder. ,,Het kapitaal dat het daarmee ophaalt kan het gebruiken om zijn kansen te vergroten in Nederland.