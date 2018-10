BMW roept ruim 20.000 auto's terug wegens brandgevaar

In augustus kwam aan het licht dat bij bepaalde modellen de koeler van de zogeheten uitlaatgasrecirculatie kan lekken, wat in het uiterste geval tot brand kan leiden. Volgens BMW is de kans op brand heel klein, maar wil het merk met de extra terugroepactie ‘minieme risico’s’ uitvlakken.



Wereldwijd is de terugroepactie ook flink uitgebreid. In totaal roept BMW 1,6 miljoen auto’s terug. Dat waren er aanvankelijk zo’n 480.000.



Het gaat om BMW-modellen die tussen 2010 en 2017 van de band zijn gerold, maar of er problemen zijn verschilt per model. In Nederland nemen dealers contact op met bezitters van de bewuste diesels. Autobezitters kunnen ook zelf contact opnemen met de dealer.