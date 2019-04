‘BMW reserveert meer dan miljard euro voor verwachte schadeclaim’

Steeds meer meldingen van oplichting op krappe woning­markt: ‘Wat ben ik een sukkel’

16:56 Nu de huizenmarkt steeds krapper wordt, neemt het aantal meldingen over oplichting van mensen die huurwoningen zoeken toe. De Fraudehelpdesk zag in de eerste drie maanden van dit jaar al bijna 90 meldingen, waar dat er in heel 2018 iets meer dan 200 waren. Slachtoffers gaan vaak voor een flink bedrag het schip in. ,,Achteraf vielen alle puzzelstukjes bij elkaar.’’