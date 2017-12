BKR-registratie schrikt kopers dure iPhones en Samsungs niet af

De al snel 600 euro kostende Samsung Galaxy S8 blijkt met afstand de populairste telefoon van het jaar, ruim 1 op de tien consumenten bestelt deze. Daarna volgen de iPhone 7 en 8, die respectievelijk minstens 550 en 700 euro kosten. Ook de Samsung Galaxy S7 enb de iPhone 8 Plus zijn in trek.



,,Uit onze cijfers blijkt dat de gevolgen van de nieuwe wettelijke regels nihil zijn,” stelt de vergelijker dan ook. ,,De nieuwe regels hebben niet of nauwelijks invloed gehad op de populariteit van high end smartphones. Sterker nog, ten opzichte van 2017 is het aandeel mensen dat kiest voor een iPhone zelfs hoger dan in 2016.”



Wellicht zorgt het feit dat de iPhone X ruim 1.000 euro kost zelfs voor het feit dat het nog ‘normaler’ wordt om een dure smartphone te kopen. De populariteit van dat toestel - dat overigens nog niet goed in de cijfers van Telefoonabonnement.nl is meegenomen - is groot. ,,In theorie zou de verdeling qua bestellingen nog meer richting Apple kunnen verschuiven,” stelt de vergelijker.



