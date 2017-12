Bitcoinkoers zakt in: min 24 procent

Ook denkt hij dat men bitcoins aan het eind van het jaar laat omzetten in euro's om belastingtechnische redenen. ,,Dat maakt je aangifte uiteindelijk toch een stuk makkelijker.'' Lodder zegt dat eigenaars van de munten zich niet meteen zorgen hoeven te maken. ,,Dit zagen we aankomen. Ik denk dat het binnen twee weken weer op de waarde van voor de daling zit.''



Volgens beursexpert Stephen Innes, verantwoordelijk voor de beurshandel in Azië voor Oanda Corporation, is dit echter een moment voor investeerders om zich nog eens achter de oren te krabben. ,,De kern van de zaak is dat er een waanzinnige vraag was naar cryptomunten met een beperkt aanbod, die ertoe heeft geleid dat onervaren investeerders zijn ingestapt.''