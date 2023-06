Bitcoinbedrijven in zwaar weer door hoge kosten

De Nederlandse cryptobedrijven zitten in zwaar weer door hoge kosten, dalende omzetten en felle buitenlandse concurrentie. Vooral over de kosten voor toezicht wordt geklaagd.

,,Absurd hoog’’, noemt Patrick van der Meijde de toezichtkosten die Nederlandse cryptobedrijven moeten betalen. Van der Meijde is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), de branchevereniging voor Nederlandse bedrijven die cryptodiensten aanbieden. Afgelopen jaar waren de bedrijven die geregistreerd zijn in Nederland 3 miljoen euro kwijt aan kosten voor het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). In 2020 was dat nog 1,9 miljoen.

Voor Litebit, een platform voor de handel in cryptomunten, zijn de hoge kosten aanleiding om te stoppen met het bedrijf. Ook andere bedrijven klagen en hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen DNB.

Bedrijven verdwijnen

De toezichthouder verwerpt de kritiek. Volgens DNB rekent het gewoon de kosten door aan de bedrijven, zoals het ook met ander toezicht doet. ,,De cryptosector bestaat voor een groot deel uit kleine bedrijven, start-ups en scale-ups. Voor hen zijn de kosten hoog’’, zegt Dennis Post, crypto-expert bij accountants- en advieskantoor EY.

En het is de vraag of de cryptobedrijven die kosten kunnen doorberekenen, nu de concurrentie fel is en de marges laag zijn. Post verwacht dat er daarom meer bedrijven zullen verdwijnen.

Enthousiast

En dat terwijl de sector – in Nederland gaat het om enkele tientallen bedrijven – juist enthousiast was over meer regulering. De ongereguleerde markt leidde tot regelrechte oplichting van cryptobeleggers door cowboybedrijven. En dat is slecht voor het vertrouwen. Zo leidde het naar fraude ruikende faillissement van handelsplatform FTX vorig jaar ertoe dat de handel in cryptomunten instortte. En van deze ‘cryptowinter’ hebben bedrijven nog steeds last.

Toen DNB cryptobedrijven die in Nederland actief willen zijn opriep om zich te registreren was de sector enthousiast. Het enthousiasme is inmiddels bekoeld, getuige de rechtszaak. Een registratie is nodig om in Nederland zaken te mogen doen met Nederlandse klanten. Nederlanders mogen wel zaken doen met buitenlandse partijen zonder registratie, maar die bedrijven mogen zich niet op Nederlandse klanten richten. ,,Denk bijvoorbeeld aan een website in het Nederlands of de mogelijkheid om met iDEAL te betalen’’, geeft een woordvoerder van DNB aan.

Frustratie

Maar buitenlandse aanbieders richten zich wel direct tot Nederlandse klanten, tot frustratie van de hier geregistreerde bedrijven. DNB treedt hier te weinig tegen op, vinden ze. Alleen Binance en Coinbase, twee van de grootste handelsplatformen ter wereld, kregen recent boetes van 3 miljoen euro opgelegd.

Die boetes zijn schijntjes voor die bedrijven Patrick van der Meijde, Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

,,Die boetes zijn schijntjes voor die bedrijven’’, zegt Van der Meijde. En ondertussen betalen geregistreerde bedrijven zich blauw aan toezicht en zien ze klanten weglopen vanwege de strenge controles die ze moeten uitvoeren. ,,Klanten vertrekken dan naar een buitenlandse aanbieder.’’

Financiële gezondheid

De controle op de geregistreerde bedrijven beperkt zich tot toezicht op de naleving van de anti-witwaswet en sanctiewet. DNB kan dus niet, zoals bij de banken, toezicht houden op de financiële gezondheid van de cryptobedrijven. ,,We weten dus niet of de tent kan omvallen’’, aldus de woordvoerder van DNB.

En dat verbetert niet met de invoering van Micar, de Europese regelgeving voor het toezicht op cryptomunten die volgend jaar wordt ingevoerd, waarschuwt DNB. Wel moet elke aanbieder van cryptodiensten straks een registratie in Europa hebben. Het staat de aanbieder wel vrij om zelf te bepalen in welk land die aanvraag wordt ingediend.

Slecht imago

De Nederlandse cryptosector is blij met Micar. Dat zorgt in ieder geval voor een gelijk Europees speelveld. Maar hoe het toezicht er precies uit gaat zien is nog onduidelijk.

In Nederland heeft de AFM, de toezichthouder op de financiële markten, al aangegeven dat Micar wat hen betreft nog niet streng genoeg is. Post heeft zijn bedenkingen bij die discussie. ,,Het imago van crypto is slecht. Je ziet dat in de discussie cryptomunten en technologie als de blockchain op één hoop worden gegooid.’’

En dat verziekt het klimaat voor techbedrijven, ziet Post. ,,Terwijl de techniek veel mogelijkheden biedt. Maar de techbedrijven kiezen nu voor vestiging in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Dubai. Daar worden ze met open armen ontvangen.’’