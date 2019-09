Binnenkort tanken we E10 en die miljoenen liters komen uit Rotterdam

Diep in de Rotterdamse haven bij Europoort, ingeklemd tussen het stadje Brielle in het zuiden en Maassluis in het noorden, staat de fabriek van Alco Energy. Hier wordt jaarlijks 550 miljoen liter bio-ethanol geproduceerd uit 1,3 miljoen ton mais. ,,Kijk, daar meren de schepen aan’’, wijst Robine Koning, die de scepter zwaait over Europa's grootste bioraffinaderij.



Even later neemt Koning de verslaggever mee langs de enorme installatie met megatanks, waar de mais op lopende banden wordt aangevoerd. Die wordt vervolgens gekookt, waarna een fermentatieproces volgt. ,,Eigenlijk doen we precies hetzelfde als Heineken en zijn we een soort bierbrouwer’’, vertelt Koning. Met dien verstande dat Alco Energy Rotterdam geen gerst gebruikt en ook geen hop toevoegt. ,,Het resultaat is bier met 14 procent alcohol.’’



Waar een brouwer als Heineken hier stopt, distilleert Alco Energy de alcohol uit het verder niet drinkbare goedje. Wat overblijft is vloeibare bio-ethanol, veevoedermais en CO2-gas. ,,Uit elke kilogram mais halen we exact een derde bio-ethanol, een derde veevoeder en een derde groene CO2.’’