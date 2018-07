Bijna twee keer zo veel vluchten geannuleerd in Nederland

In de periode tot en met juni registreerde EUclaim 4677 annuleringen en 1451 vluchten met een vertraging van minstens drie uur van en naar Nederland. Ruim 919.000 passagiers hadden in de meetperiode op één of andere manier te maken met een flinke vertraging of annulering van of naar Nederland. In de eerste jaarhelft van 2017 was volgens EUclaim sprake van 2422 geannuleerde en 1451 vertraagde vluchten.