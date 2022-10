Bijenkorf-medewerker Huub (64) en z'n collega’s eisen meer geld: ‘Verdien rond 14 euro bruto per uur’

Winkeliers letten op energiere­ke­ning, maar in de Koopgoot brandt feestver­lich­ting al

Terwijl veel mensen de kachel nog niet durven aan te doen, brandt in het Rotterdamse stadscentrum de feestverlichting al. De gevels van warenhuis De Bijenkorf zijn helemaal ingepakt met lichtjes, de Koopgoot volgt de komende dagen. En daarmee is het nog nooit zo vroeg ‘kerst’ in hartje stad.

7 oktober