Bibberen bij de koffieautomaat? Dit zijn de echte helden van de kou

Bij de koffieautomaat in een warm kantoor is het lekker klagen over de Siberische gevoelstemperatuur. Maar er zijn ook echte bikkels die er in de ijzige kou voor zorgen dat Nederland niet stilvalt.

Min 7 wees de thermometer aan toen bij Cees Boesveld om kwart voor drie 's nachts de wekker ging. De gevoelstemperatuur bleek nog een paar graden lager. Koud? Ach. ,,Regen is erger'', zegt de krantenbezorger uit Papendrecht. ,,Dan worden je handen nat, de kranten nat. Tegen kou kun je je kleden. Een thermobroek onder m'n spijkerbroek, muts op, stevige wandelschoenen en handschoenen aan. En lippenbalsem op. Anders krijg je barsten.''

Omdat een aantal collega's geveld is door de griep, moet Boesveld extra kranten bezorgen. Dat betekent al snel een uur extra in de kou. Maar echt verkleumd was hij niet, toen hij om 6 uur thuis kwam. ,,Het viel mee. Ik heb vroeger in een vrieshuis gewerkt. - 20 was het daar. Dan leer je wel met kou omgaan.''

Quote Kou, sneeuw, ijs: bijzondere weers­om­stan­dig­he­den zorgen altijd voor een bijzondere sfeer Carmen Orgers-Smeets, wegenwacht Verkleumd zijn wel de mensen die Rob van Kordenoordt bellen. De Bredase cv-ketelmonteur en zijn vrouw zetten deze week alle zeilen bij om storingen te verhelpen. Bij deze vorst moeten onze ketels veel harder stoken om het behaaglijk te houden in huis. Die extra belasting zorgt ervoor dat oudere ketels sneller kapotgaan, verklaart hij. En als dat gebeurt, wordt het rap koud.

Vandaar dat de telefoon bij Service- en Onderhoudsbedrijf De Noordt van `s ochtends vroeg tot `s avonds laat rinkelt. De mensen die zijn vrouw aan de lijn krijgt, zijn meestal niet blij. Personeel hebben ze niet, dus Van Kordenoordt moet overal zelf op af. Maandagavond bijvoorbeeld, kwam hij om 20 uur thuis. Had zijn vrouw net nog een klant aan de lijn gehad, kon hij weer de deur uit. ,,Maar als ik er eenmaal ben, zijn de mensen nu extra gastvrij. Ik krijg overal koffie. En als de storing verholpen is, zijn ze dankbaar en blij.''

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Krantenbezorger Cees Boesveld heeft het maar koud tijdens zijn wijk in Papendrecht © Marco De Swart

Dat herkennen ze wel bij de Wegenwacht. Carmen Orgers-Smeets draait ook overuren. Helpt de ANWB op een normale dag tussen de 3.000 en 3.500 leden, afgelopen dagen waren dat er 5.000 tot 5.500. Die drukte betekent langer wachten. ,,Dat is nooit leuk, en zeker niet in de kou. Wij adviseren mensen om ergens binnen te gaan zitten, dan bellen we als we er zijn.''

Quote Bij strenge vorst zorgen we dat er een extra graf klaarligt Theo Werkhoven, begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam Bij auto's is het net als bij cv-ketels, legt ze uit. ,,Door de kou wordt de olie dikker. De accu moet meer kracht leveren om de motor aan de praat te krijgen. Een slechte accu valt dan door de mand, en dan start de auto niet meer.'' Andere gebreken waar ze nu extra voor in actie moet komen: bevroren sloten, kapotgevroren slangetjes.

Dankbaar

Als Orgers-Smeets die heeft weten te verhelpen, kan de wegenwacht niet meer stuk. ,,Gisteren belde nog iemand speciaal naar de meldkamer om te vertellen dat hij zo goed geholpen was. Kou, sneeuw, ijs: bijzondere weersomstandigheden zorgen altijd voor een bijzondere sfeer. Je kunt mensen dan extra helpen, en ze zijn daar extra dankbaar voor.''

Quote Bij deze temperaturen is het niet veilig om op een steiger te staan. Je kunt je vingers verliezen woordvoerder vakbond FNV Bouw Waar de wegenwacht tussen twee reparaties door nog kan opwarmen in haar auto, met een thermosfles koffie en de verwarming op tien, staan sommige bouwvakkers de hele dag in de kou. Op de meeste bouwplaatsen ligt het werk stil. Bouwbedrijven zorgen voor vervangend werk binnen of sturen hun personeel met vorstverlet naar huis. Maar er zijn ook plekken waar wel gewerkt wordt. Zeer onverantwoord, vinden de vakbonden. ,,Bij deze temperaturen is het niet veilig om op een steiger te staan. Je kunt je vingers verliezen. Bij een gevoelstemperatuur van onder de - 6 zouden bouwplaatsen voor iedereen worden gesloten'', stelt FNV.

Extra graf

Ook op begraafplaatsen wordt het werk aangepast. In de keiharde, bevroren grond is graven bijna niet te doen. Dus hebben ze op de Rotterdamse begraafplaats St. Laurentius alvast hun voorwerk gedaan. ,,Als we zien dat er strenge vorst aankomt, zorgen we dat er een extra graf klaarligt'', zegt Theo van Werkhoven van de begraafplaats.

Door de kou en griepgolf overlijden nu meer mensen dan normaal. Bij Dela is het dan ook extra druk. ,,Normaal hebben we twee of drie uitvaarten op een dag, nu zijn dat er vier of vijf. Daarmee is het druk, maar we kunnen het goed aan'', zegt Jasin El Assati van uitvaartcentrum Domstede in Utrecht.

Koeien