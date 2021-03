Beveiliger Albert Heijn duwt klant zonder mondkapje tegen rek: ‘Hij wilde de situatie de-escaleren’

Albert Heijn is in opspraak geraakt vanwege het optreden van een beveiliger in een filiaal op het Haarlemmerplein in Amsterdam, waarvan een filmpje circuleert op internet. Daarin is te zien dat hij een klant zonder mondkapje een duw geeft en probeert te overmeesteren. Een woordvoerder van Albert Heijn schrikt van de beelden, maar geeft aan dat de beveiliger de situatie juist wilde de-escaleren.

De dertig seconden durende video, die op sites als TikTok en Dumpert al ruim 100.000 keer is bekeken, geeft volgens Albert Heijn niet het complete verhaal weer. ,,Dit laat slechts een deel zien van wat er is voorgevallen”, zegt woordvoerster Jerina van Heck. Volgens haar was er sprake van een handgemeen tussen twee klanten, onder wie de man in de video. Waarover de onenigheid ging, is niet duidelijk.

De beveiliger kwam bij dat conflict tussenbeide en probeerde de onrustige situatie in de kiem te smoren. ,,Hij heeft dit zo goed mogelijk willen oplossen”, legt Van Heck uit. Dit leidde tot verzet bij de klant. ,,Je ziet mij al maandenlang hier zonder mondkapje”, roept de klant in de video, terwijl hij in bedwang wordt gehouden. Een andere klant in het filiaal geeft de beveiliger ondersteuning en zorgt ervoor dat er geen flessen wijn kapotvallen.

‘We schrikken hiervan’

De Limburgse singer-songwriter Nicky Monreau deelde het fragment op Twitter en kreeg honderden reacties. Volgens haar beging het filiaal in Amsterdam een misstap. ‘Ik vind dat de service en de klantvriendelijkheid sterk te wensen overlaten. Als je het mij vraagt, kun je deze winkel beter links laten liggen!’ twitterde ze tegenover haar ruim 4200 volgers.

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn wordt er nog nagesproken over het voorval. ,,We zijn hier natuurlijk van geschrokken. Veilig en prettig winkelen staan bij Albert Heijn voorop. De winkel is in gesprek met het ingehuurde beveiligingsbedrijf en er is contact met de politie.”

De mondkapjesplicht geldt sinds dinsdag 1 december. Iedereen die dertien jaar of ouder is, moet een mondkapje dragen in publieke binnenruimten. Mensen die het kapje niet op hebben waar het wel moet, riskeren een boete van 95 euro.

Mogelijk krijgt de zaak nog een staartje, want volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche mogen particuliere beveiligers geen geweld gebruiken. ‘Als hij dat wel doet, blijft dat niet zonder gevolgen en kan het voor de rechter komen. Deze kijkt naar de zaak en neemt alle omstandigheden in overweging. De rechter kijkt of het geweld terecht was’, valt te lezen op de website.

