Beurzen licht lager in rustige handel

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stapje terug. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters stonden licht in de min. Beleggers moesten het stellen zonder belangrijk richtinggevend nieuws en keken rustig uit naar het einde van het sterke beursjaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 547,43 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 834,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,2 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 1,4 procent. Aegon ging aan kop met een plus van 0,4 procent. De verzekeraar stoot een deel van zijn bezittingen in de Verenigde Staten af aan herverzekeraar SCOR. Volgens analisten van KBC Securities verkeert Aegon na de afstoting op financieel gebied de komende jaren waarschijnlijk in een ,,zeer comfortabele positie''.

ABN Amro

ABN AMRO klom 0,1 procent. Topman Kees van Dijkhuizen liet in Het Financieele Dagblad weten te gaan bekijken of verschillende onderdelen van de zakenbank nog wel levensvatbaar zijn onder de bankenregels van Basel IV. Het gaat onder meer om beursbedrijf ABN AMRO Clearing en kredietverlening aan de scheepvaart en de energiesector.

In de MidKap sloot beursintermediair Flow Traders de rij met een min van 0,6 procent. Bodemonderzoeker Fugro voerde de stijgers aan met een winst van 0,5 procent.

PostNL daalde 0,1 procent. De postbezorger heeft in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst in totaal 32,9 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland en België. Daarmee hebben de pakketbezorgers van het bedrijf weer nieuwe records in de boeken gezet.

In Londen won easyJet 0,1 procent. De nieuwe topman van de Britse budgetmaatschappij zet in op verdere groei van het bedrijf. Johan Lundgren wil in 2018 zo'n 90 miljoen mensen laten vervoeren. Dat zijn er 13 procent meer dan dit jaar in een vliegtuig van easyJet stapten.

Euro

De euro was 1,1939 dollar waard, tegen 1,1896 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 59,81 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 66,61 dollar per vat.