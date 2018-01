Beurs Japan is 500 miljoen cryptomunten kwijt

Kijkshop Goes vanaf zaterdag weer open voor uitverkoop, Terneuzen blijft dicht

15:10 GOES - 50 van de 62 winkels van Kijkshop zijn vanaf zaterdag weer open voor een executieverkoop, waaronder de vestiging in Goes. De curator van de failliete winkelketen heeft dat vrijdag bekendgemaakt. De Kijkshop in Terneuzen blijft gesloten.