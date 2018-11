‘Betutteling is irritant’

Nu er weer een nieuwe trits anti-rook-maatregelen aankomt, neem ik het b-woord niet meer in de mond; de accijns op sigaretten gaat volgend jaar opnieuw fors omhoog. En bij de overheid en in de zorg mag binnenkort helemaal niet meer worden gerookt. Maar er zijn genoeg anderen die het wel doen. Zoals beroepsquerulant Jan Roos die in een campagne stelt dat de overheid zijn moeder niet is. Oké, hij krijgt 42 ruggen van de tabaksindustrie om deze mening te verkondigen. Maar er zijn daarnaast hele volksstammen die deze maatregelen écht betuttelend vinden.



En dat is een zware beschuldiging aan de overheid. Mensen houden er namelijk niet van als ze in hun vrijheid worden aangetast, zo illustreert een beroemd experiment uit de jaren 70. Amerikaanse psychologen hingen toen in toiletten op scholen een bordje op met het verzoek niet op de muren te schrijven. Op één bordje stond: 'Schrijf onder geen enkele voorwaarde op de muur' en op het andere 'Gelieve niet op de muur te schrijven'. Wat bleek? Op muren met het strenge bordje 'onder geen enkele voorwaarde' werd veel meer grafitti gevonden.



In de psychologie heet dit reactance: de tegenreactie die we vertonen wanneer we ons in onze vrijheid bedreigd voelen. Wacht even, dat bepaal ik zelf wel! Een primaire respons, die vaak weinig zegt over de inhoud van de maatregel of het verzoek waarop we reageren. Maar meer over de manier waarop wordt gecommuniceerd. Én over hoe snel de betuttelde zich in zijn rechten voelt aangetast. Want als je je betutteld voelt, zegt dat ook iets over jou. Al zullen veel mensen dat wel weer een heel betuttelende uitspraak vinden.