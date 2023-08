Betalingsverwerker Adyen verliest 19 miljard euro aan beurswaarde

Ooit stond bij Unilever een wereldver­be­te­raar aan het roer, nu is er een realist

Met Paul Polman stond bij Unilever een wereldverbeteraar aan het hoofd. Maar toen in 2017 het concern bijna werd overgenomen, ging het roer om. Sinds deze maand is de realist Hein Schumacher ceo. Wat is zijn doel met de A-merkengigant? ,,Achterstand inlopen op de concurrentie vindt hij nu belangrijker.”