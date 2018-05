Betalingen per smartphone populairder

Sinds 2016 is het aantal transacties via de smartphone of internetbankieren tussen consumenten verdrievoudigd naar bijna 22 procent van het totaal, 96 miljoen transacties. Toch blijven veel mensen contant betalen. In 2017 vonden er in Nederland zo'n 800 miljoen onderlinge betalingen plaats, die goed waren voor een waarde van ongeveer 20 miljard euro.