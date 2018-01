Bestuurders klampen zich vast aan ministersloon

De betreffende corporaties moeten wachten tot de directeur zijn pensioen bereikt of hem ontslaan. Dat laatste is vaak een dure grap. Daarom krijgen jonge, talentvolle bestuurders geen kans. ,,We gaan dit jaar onderzoeken hoe groot het effect precies is", zegt Kerssies.



De problemen worden veroorzaakt door de Wet Normering Topinkomens (WNT), die regelt dat overheidsfunctionarissen niet meer verdienen dan een minister. De wet, in 2013 ingevoerd, kent een soepel overgangsrecht. De meeste zittende bestuurders hoeven pas dit jaar voor het eerst iets in te leveren. Uiterlijk 2022 moet hun salaris aan alle normen voldoen.



Wanneer bestuurders bij een andere corporatie aan de slag gaan, vallen ze meteen onder de nieuwe normen. Dat scheelt hen soms tientallen procenten salaris. Een flink aantal bestuurders heeft nog steeds een salaris rond of boven de twee ton. De nieuwe normen beperken het loon op 87.000 tot 186.000 euro, afhankelijk van de omvang van de corporatie.