Bestellingen niet geleverd, klantenservice onbereikbaar: het regent klachten over Kijkshop.nl

18 februari Winkelketens Miss Etam en Steps zijn nu echt failliet. Volgens vakbond AVV is het faillissement uitgesproken. Dat werd vorige week aangevraagd door werknemers van de beide winkelketens. Miss Etam had in Zeeland winkels in Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Steps zat in Goes en Middelburg.