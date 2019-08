Bestaan onze winkels over 5 jaar nog? ‘Ja, maar directe verkoop of voorraad wordt zeldzaam’

De vergaderzaal in het kantoor van Winkelstraat.nl in Vianen heet Gucci Room. Het is een verwijzing naar een van de luxe modemerken die via het platform worden verkocht. Joost van der Veer (38, Amsterdam) en Maurits de Gier (37, Rotterdam) zijn de oprichters van deze online marktplaats voor exclusieve mode. Een interview over de toekomst van zowel de fysieke als de online winkelstraat.